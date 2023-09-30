إصابة 4 أحدهم بطلق نارى في مشاجرة بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية الغريزات دائرة مركز شرطة المراغة بسبب الخلافات على ملكية منزل، نتج عن المشاجرة إصابة 4 بينهم مصاب بطلق خرطوش، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بقرية الغريزات دائرة مركز المراغة وجود مصابين وتم السيطرة عليها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الغريزات دائرة مركز المراغة حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " نصر الدين ا ا ع 49 سنة عامل زراعي مصاب بإصابات متفرقة بالجسم، وزوج شقيقته أحمد ح م ا33 سنة عامل زراعي مصاباً " برش خرطوش بالكتف الأيسر " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان "ماهر ا ع م 59 سنة مدرس مصاب ، ونجليه محمود م ا ع 27 سنة سائق مصاب "، وعلي م ا ع 22 سنة عامل وجميعهم مقيمين بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش] تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر بالضرب، وأتهم الطرف الأول – الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح الخرطوش المضبوط بحوزته مما أدي لحدوث إصابتهما المشار إليها بسبب خلاف علي ملكية منزل، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.