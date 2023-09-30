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أسهل طريقة لاستخدام المحفظة النقدية للكارت الذكى بالمترو.. تفاصيل

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:00 ص
أسهل طريقة لاستخدام المحفظة النقدية للكارت الذكى بالمترو.. تفاصيل المحفظة النقدية
كتب سيد الخلفاوى

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توفر إدارة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، نظام المحفظة النقدية لتذاكر للكارت الذكى، وذلك للتسهيل علي الركاب فى الحصول على التذاكر ومنع التزاحم أمام مكاتب التذاكر، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل..
 
 
 
1. يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونة على الكارت الذكى (سعر الكارت 25 جنيها لأول مرة).
 
2. الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه .
 
3. الكارت لحاملة ( بدون أسم ) يمكن استخدامه لأكثر من شخص.
 
4. استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة .
 
5. يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت .
 
6. يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة.
 
المحفظة النقدية للمترو
المحفظة النقدية للمترو

 


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