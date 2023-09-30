أخبار مصر.. الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح الرئيس السيسي، مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والانجاز"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. اه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "بقولها من أول الكلام.. دي دولة ومشكلتها في السنين اللى فاتت.. هزوا ثقة الناس فينا.. ثقة الناس في نفسهم.. الناس استكتروا على نفسهم طريق وكوبري.. قالك كتير.. ده لسه بدري أوي.. لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة.. البناء والتنمية والتقدم.. تمنته الجوع والحرمان.. اوعوا يا مصريين مش تقدموه.. تم زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الوطن".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حلم المصريين كبير، متابعا: "لم يتم تغطية التطوير الإداري الكبير والعمل داخل العاصمة الإدارية بالشكل المطلوب في الإعلام.. وأنا هروح مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية.. ويتم تنظيم زيارات لضيوف المؤتمر من أجل التعرف على المقرات الحكومية".

أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": كان ترتيب مصر عالميا 108 من أصل 187 دولة، مؤكدا انفاق تريليون جنيه على التعليم خلال الـ 9 سنوات الماضية.

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن إنشاء 120 ألف فصل دراسي بتكلفة 40 مليار جنيه، وتأهيل 4312 مدرسة.

تعمل الحكومة جاهدة على توفير حياة كريمة لكل المصريين؛ حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر.

وتمثل مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الرائدة في منظومة الرعاية الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية.