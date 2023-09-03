49 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال شهر فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، بقيادة الدكتور محمد أبو العينين، خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال الدورات العلمية.

وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر فقد نظمت دورتان تضمنت ورش عمل حول كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان بحضور نحو 70 طبيباً.

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال أغسطس الماضى والتى تضمنت تفقد 15 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

بدوره أوضح الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 49372 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال أغسطس الماضى مشيراً إلى الالتزام التام باشراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.

وأضاف أنه تم تشغيل وحدة جراحة الوجه الفكين بمستشفى أجا المركزى وهى إضافة جديدة إلى جانب إحلال وتجديد كرسي أسنان بوحدة الروضة بطلخا الجهود الذاتية.