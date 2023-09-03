اليوم السابع
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4 مستندات لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.. اعرفها

الأحد، 03 سبتمبر 2023 09:00 ص
4 مستندات لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.. اعرفها حملات الإشغالات
كتبت – مرام محمد

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تشهد محافظات الجمهورية حملات موسعة يومية من جانب أجهزتها التنفيذية لرفع إشغالات وتعديات الأكشاك والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية المطلوبة.

ويمكن لأصحاب المقاهي والمحال المنشآت التجارية التوجه إلى الحي التابع له المحل وتقديم طلب لاسترداد تلك المضبوطات مرة أخرى، وذلك من خلال اتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق)

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

ثالثا: الإجراءات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

-طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال طريق (خاص بالمحلات)

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها.

3- إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.

ثالثا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسوم البيان.

4- يحرر البيان ويعتمد بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.

5- استلام البيان وتلقي الخدمة.


اشغالات

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خطوات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق

المستندات المطلوبة لاسترداد مضبوطات الإشغالات



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