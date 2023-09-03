اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مساء اليوم

كتب محمود طه حسين

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مساء اليوم الأحد، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني اليوم بشكل رسمى.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها ومراجعة نتيجة الثانوية العامة دور ثان، وسيتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى مساء اليوم الأحد.

وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم ، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 برقم الجلوس.

وتعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس حيث يتح اليوم السابع الاستعلام على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتظهر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجات فى المواد والمجموع الكلى للطالب فى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.