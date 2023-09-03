وقف التصرف فى 17 جوال دقيق بلدى وضبط 22 محضرا متنوعا بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية نجحت فى ضبط 22 محضر ومخالفة للمخابز ومحلات أدخنة بأرمنت، ووقف التصرف في 17 شيكارة دقيق بلدى، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات لضبط المخالفات فى الأسواق والمحلات وبائعى الأدخنة والمخابز المختلفة.

ومن جانبه يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه قامت إدارة تموين أرمنت بحملة أسفرت عن ضبط عدد 4 مخالفات سجائر بدون فواتير بإجمالي 65 قاروصة مختلفة الأنواع، وضبط عدد 2 جوال دقيق بلدي مخابز داخل أجولة ذات اللون الأبيض لدي مطحن غلال، وضبط عدد 4 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات لتشديد الرقابة على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير مخالفات لـ2 مخبز قاما بالتصرف فى عدد 17 شيكارة دقيق بلدى، وعدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 1 مخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وعدد 1 مخالفة عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة، وفى إدارة تموين إسنا تم المرور على المخابز البلدية بدائرة الإدارة، حيث أسفر المرور عن تحرير عدد 5 مخالفات تموينية، شملت عدد 2 مخبز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز عدم وجود ميزان، وعدد 2 مخبز عدم وجود قائمة تشغيل، كما تم متابعة العمل داخل المطحن الرئيسى بالأقصر.