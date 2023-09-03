اليوم السابع
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الأحد، 03 سبتمبر 2023 01:48 م
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وزير التنمية المحلية يصل مدينة تشنغتشو الصينية للمشاركة بمنتدى رؤساء البلديات الدولى

الأحد، 03 سبتمبر 2023 01:12 م
وزير التنمية المحلية يصل مدينة تشنغتشو الصينية للمشاركة بمنتدى رؤساء البلديات الدولى وزير التنمية المحلية يصل مدينة تشنغتشو الصينية
كتب على عبد الرحمن

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وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم إلى مدينة تشنغتشو الصينية للمشاركة فى منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة والذى سيعقد خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجارى تحت عنوان " اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية " بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
 
ويضم الوفد المرافق لوزير التنمية المحلية للمشاركة في المنتدي كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
 
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة بالغة الأهمية لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية لتحليل القضايا الحضرية ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق فى ضوء التحديات العالمية المشتركة التى تقوض عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية.
 
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المنتدى يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحة ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية.
 
ومن المقرر أن تتضمن مشاركة وزير التنمية المحلية فى منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة حضور عدد من الجلسات والفعاليات على هامش المنتدى لعرض جهود الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاهتمام بالمدن السياحية والتراثية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإطلاق طاقات المدن وتعزيز قدراتها السياحية بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التراث الطبيعى والثقافى فى جميع المدن السياحية المصرية لتحقيق أهداف السياحة المستدامة المتعلقة بتعزيز الجدوى الاقتصادية.
 
كما سيعقد وزير التنمية المحلية خلال المشاركة فى المنتدى الدولى لقاءات ثنائية مع عدد من المسئولين الصينيين ورؤساء الوفود وكبار الشخصيات المشاركين فى المنتدى.
 
وزير التنمية المحلية يصل مدينة تشنغتشو الصينية للمشاركة بمنتدى حول السياحة والمدن المستدامة
وزير التنمية المحلية يصل مدينة تشنغتشو الصينية للمشاركة بمنتدى حول السياحة والمدن المستدامة

وزير التنمية المحلية يصل مدينة تشنغتشو الصينية
وزير التنمية المحلية يصل مدينة تشنغتشو الصينية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 


وزير التنمية المحلية

مدينة تشنغتشو

الصين

منتدى رؤساء البلديات الدولى



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