محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية يشاركان بمنتدى العُمد الدولى للسياحة بالصين

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن مدينة القاهرة التى يزيد عمرها عن الألف عام تذخر بآثار من مختلف العصور التاريخية، وقامت الحكومة المصرية ضمن أعمال التطوير الشاملة التى تقوم بها فى مختلف محافظات الجمهورية خلال السنوات الماضية بأعمال تطوير كبيرة فى القاهرة التاريخية والخديوية والمعالم السياحية مشيرًا إلى أن القاهرة تسعى لخلق تعاون فعال مع مختلف دول العالم من أجل تنشيط السياحة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع نائب رئيس مقاطعة تشنجتشو على هامش مشاركتهما فى منتدى العُمد الدولى للسياحة فى مدينة تشنجتشو بمقاطعة هِنان بدولة الصين.

وأكد محافظ القاهرة أن حرص الدولة المصرية على المشاركة فى هذا المنتدى تعكس عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين حكومة وشعبًا منذ عشرات السنين، مشيرا إلى وجود العديد من مجالات الشراكة التي يمكن من خلالها تحقيق التعاون المثمر والبناء لتحقيق المصالح المتبادلة ونقل الخبرات بين الجانبين.

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن القاهرة تعتبر مقصد سياحى عالمى خاصة فى الأماكن ذات الطابع التاريخى كقلعة صلاح الدين ،كما يوجد العديد من المزارات السياحية والدينية كمجمع الأديان ومسار العائلة المقدسة والعديد من الآثار الإسلامية بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن دول العالم تواجه تحديات مشتركة تتطلب تكاتفها للتغلب عليها مثل الأزمة الإقتصادية العالمية الناتجة عن ازمة كورونا والحرب الأوكرانية وكذلك التحديات الخاصة بالتغييرات المناخية وهو ما يتطلب وضع رؤية مشتركة للتغلب على الأزمة الإقتصادية تكون عملية تنشيط السياحة بين مختلف البلدان جزء منها باعتبارها واحدة من أهم الموارد التى تعتمد عليها الدول فى دخلها .

وأثنى محافظ القاهرة على حسن الإستقبال والضيافة التى لقيها الوفد المصرى منذ وصوله بما يعكس مشاعر الحب والإحترام المتبادل بين البلدين اللتين تمتد حضارتهما إلى آلاف السنين .