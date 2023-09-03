هتقدر تعرف مشاكلك الصحية من شكل ولون البشرة

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يكشف جلد الشخص عن مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، من السرطان إلى أمراض الكبد، وفي حين أن بعض الحالات أكثر خطورة عن غيرها وتدل على وجود مشاكل صحية خطيرة.

وحسب ما ذكر في موقع إكسبريس قال الخبراء والأطباء إن هناك علامات تشير إلى إصابتك بمرض محدد وهى:

اصفرار الجلد والعينين يمكن أن يشير إلى مرض الكبد (مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد)، أو وجود حصوة في المرارة أو ورم يسد القناة الصفراوية.

وربما يكون أيضًا علامة على إصابة الكبد نتيجة المكملات الغذائية.

ظهور مجموعات من النتوءات والبثور بشكل متكرر تسبب حكة شديدة على المرفقين أو الساعدين أو الركبتين أو الأرداف، يمكن أن يكون هذا علامة على التهاب الجلد، أو كما يعرف أيضًا باسم التهاب الجلد الهربسي الشكل، وهو حالة جلدية مزمنة.

وعلى الرغم من أنه يمكن أن يظهر في أي عمر، إلا أنه يتم تشخيصه بشكل أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عامًا.

شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة

الشامات ذات الشكل غير المستوي، والتي تحتوي على مزيج من لونين أو أكثر ويبلغ عرضها أكثر من 6 ملم قد تكون مدعاة للقلق.

فلا ينبغي تجاهل الشامة المتورمة والمتقرحة أو النازفة أو الحكة أو القشرية، هذه التغييرات يمكن أن تشير إلى سرطان الجلد، ويمكن أن تظهر الأورام الميلانينية في أي مكان على الجسم، ولكنها أكثر شيوعًا في المناطق التي غالبا ما تتعرض لأشعة الشمس.

كتلة صغيرة لامعة ذات لون وردي أو أبيض أو أحمر

يمكن أن يشير هذا إلى سرطان الجلد غير الميلانيني، وسرطان الخلايا القاعدية في بعض الأحيان، إلى وجود صبغة بنية أو السوداء داخل الرقعة، وتكبر حجم الكتلة ببطء وقد تصبح قشرية أو تنزف أو تتطور إلى قرحة غير مؤلمة.

كتلة وردية صلبة ذات سطح خشن أو متقشر

يمكن أن يشير هذا إلى سرطان الجلد غير الميلانيني، وسرطان الخلايا الحرشفية، ويشير إلى أن "الكتلة غالبا ما تكون طرية عند لمسها، وتنزف بسهولة، وقد تتطور إلى قرحة.