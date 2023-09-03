هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.78% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.268 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 18726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 22553 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 7838 نقطة.