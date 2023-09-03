هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.78% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.268 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 18726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 22553 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 7838 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5566 نقطة.
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