اليوم السابع
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نائب بالبرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا

الأحد، 03 سبتمبر 2023 05:37 م
نائب بالبرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الحرب الروسية
كتبت: هناء أبو العز

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دعا عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا ميك والاس الغرب إلى الاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، والتخلي عن الإجراءات التي تضر بالاتحاد الأوروبي نفسه .

وكتب والاس - في صفحته على "اكس" : متى سيعترف الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات ضد روسيا تلحق الضرر بالشعوب الأوروبية أكبر مما تلحقه بروسيا لقد فشلت العقوبات.

وشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتبنى 11 حزمة من العقوبات.

وانعكست هذه العقوبات على أوروبا بالتضخم والغلاء وخسائر بمئات مليارات الدولارت، فيما يواصل الاقتصاد الروسي تطوره، وتفتح روسيا وجهات وطرقا لوجستية جديدة في العالم، بعيدا عن الدول غير الصديقة.

 


الاتحاد الأوروبى

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسية



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