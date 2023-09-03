موضوعات تتم مناقشتها فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن بعض الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الموضوعات التالية:

-ستتم مناقشة دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية بجلسة تحت عنوان "التحديات والفرص" تتضمن.

-التحديات والإنجازات في مجال مرض التصلب العصبي المتعدد في مصر.

-استعراض تجربة أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتسجيل GAHAR.

-الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية لمرضى الأورام.

-مناقشة إيجابيات عمليات زرع نخاع العظم كحجر الزاوية لتحسين البقاء على قيد الحياة.

-مناقشة أهداف مشروع المحور والأقمار الصناعية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار أكد أن المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية يتألف برنامجه العلمى من جلسات تفاعلية وورش عمل بمشاركة نخبة من الخبراءالمحليين والدولية بمجال الصحة والسكان والتنمية وأوضحتها الصفحة الرسمية للوزارة فى المحاور التالية.

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حصول البرنامج العلمي للمؤتمر العالمى للصحة والسكان والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 على شهادة الاعتماد من المجلس الصحي المصري.

وأوضح "عبد الغفار"، أنه بموجب هذا الاعتماد سيتمكن من حضر البرنامج العلمي للمؤتمر من اكتساب 18 ساعة تدريبية معتمدة، مضيفا أن هذا يعتبر أو لتطبيق لمواد القانون رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الصحي المصري، والذي ينص على أن المجلس هو جهة «اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة منهجيات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس».