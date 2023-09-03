مكتب لتحصيل إيرادات شركة المياه بشرق النيل فى بنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

اجتمعت دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، بالعاملين بمكتب إيرادات فرع الشركة بشرق النيل، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاعي المالي والتجاري و مدير عام الإيرادات، لمتابعة سير العمل و آلية التحصيل، والوقوف علي أي معوقات أو مشكلات طارئة قد تواجههم و حلها، في إطار حرص الشركة علي تذليل أي عقبات قد تؤثر علي تقديم الخدمات للمواطنين، والتعامل اللائق مع المواطنين و عدم التهاون في حق من حقوق الشركة و العمل علي تعظيم الإيرادات.

وكرمت دينا عمر سليمان، المحصلين ومشرفي التحصيل بفرع شرق النيل تقديرا لجهودهم وتميزهم وإتقانهم في العمل، والذي يأتي ذلك ضمن الاهتمام بالعنصر البشري ورفع الروح المعنوية للعاملين لأداء وظيفى متميز مما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت، إمكانية التواصل الدائم مع الشركة و تقديم خدماتها للسادة العملاء من خلال جميع مكاتب خدمة العملاء بالفروع و الموقع الإلكتروني للشركة www.bnscww.com و الصفحة الرسمية للشركة، حيث تستقبل الشركة الشكاوي و المقترحات من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أو رقم واتس آب 01272021558 علي مدار 24 ساعة.