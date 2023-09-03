مكارثى: إجراءات عزل بايدن لن تتم إلا بتصويت رسمى من مجلس النواب الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

قال كيفين مكارثى، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن تحقيقات عزل الرئيس جو بايدن لن تمضى قدما إلا إذا كان هناك تصويتا رسميا من مجلس النواب.

وفى تصريحات لموقع بريبارت نيوز، قال مكارثى، إن فتح تحقيق العزل أمر خطير، ولن يتعامل معه الجمهوريون فى مجلس النواب باستهانة أو يستخدمونه لأغراض سياسية، فالشعب الأمريكى يستحق الاستماع إليه فى هذا الشأن من خلال نوابهم المنتخبين، ولو تم المضي قدما فى تحقيق العزل، فإنه سيحدث من خلال تصويت داخل مجلس نواب الأمة، وليس من خلال إعلان شخص ما.

وقالت شبكة فوكس نيوز إن موقف مكارثى يمثل ابتعادا عن موقف سابقته نانسى بيلوسى، فى تعاملها مع تحقيق العزل الأول للرئيس السابق دونالد ترامب. ففي عام 2019، تحركت بيلوسى بمفردها لتعلن أن مجلس النواب سيجرى تحقيق عزل للرئيس ترامب بعد الجدل الذى أثاره مكالمته الشهيرة مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وقالت بيلوسى فى 24 سبتمبر 2019، إن الرئيس ترامب اعترف بأنه طلب من رئيس أوكرانيا اتخاذ إجراءات، والتي سيستفيد منها سياسيا. ومن ثم، فإنها تعلن أن مجلس النواب سيمضى قدما فى تحقيق عزل رسمي، ووجهت اللجان الست بالمجلس للمضى قدما فى تحقيقاتها تحت هذه المظلة. وتابعت قائلة إنه يجب محاسبة الرئيس، وأن لا أحد فوق القانون.

وفى البداية، رفض البيت الأبيض فى إدارة ترامب التعاون مع التحقيقات، وأثار المخاوف أن المجلس بأكمله لم يصوت لبدء التحقيق. وبعد أسبوعين، فوض مجلس النواب بتحقيق العزل بتأييد 232 مقابل رفض 196.