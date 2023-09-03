مصرع 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء صواعق برق ضربت ولاية "أوديشا" الهندية

وقال مسؤولون في الهند - وفقا لما أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن صواعق البرق تسببت في مصرع أربعة أشخاص في منطقة "خوردا" واثنين في "بولانجير" وواحد في كل من "أنجول" و"بود" و"جاجاتسينجبور" و"دينكانال"، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين جراء الصواعق ذاتها.

وأوضحت القناة أن الصواعق ضربت ست مناطق بولاية "أوديشا" التي شهدت هطول الأمطار بغزارة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة تصاحبها صواعق برق في عدة أجزاء من الولاية خلال الأيام الأربعة المقبلة، كما نصحت المواطنين بالاحتماء في أماكن آمنة أثناء نشاط العواصف الرعدية.