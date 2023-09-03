اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام فى مصيف جمصة بالدقهلية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:52 ص
مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام فى مصيف جمصة بالدقهلية فريق إنقاذ - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشى

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لقى شاب مصرعه غرقا خلال استحمامه في شاطئ جمصة بمحافظة الدقهلية، وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جمصة، بغرق شاب أثناء استحمامه في مياه البحر.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وتمكن فريق إنقاذ الشاطئ من إنتشال جثمانه، وتبين أنه يدعى حامد محمد حامد إبراهيم، 18 عاما، مقيم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك بعدما جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.
 
تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة المركزي، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
 
 

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