مسابقة ثقافية بمشاركة 60 شابا وفتاة وورشة عمل عن تمكين الشباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ ، المسابقة الثقافية دوري المعلومات العامة بنادي المعلمين، بحضور 60 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، اليوم الأحد، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج والفعاليات الثقافية تحث الشباب على البحث والإطلاع فى جميع المجالات، واستثمار أوقات فراغهم في سباق مفيد للعقل والروح، كما شارك 12 فريق من مراكز الشباب وأسفرت المسابقة عن فوز مركز شباب برمبال بالمركز الأول وحل ثانياً مركز شباب القني و تم توزيع الجوائز على الفائزين.

شارك أعضاء مراكز الشباب بالدوري الثقافي بشباب مطوبس بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، و الدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وفريق عمل إدارة الشباب.

ونظمت إدارة شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل عن "تمكين الشباب" ضمن فاعليات "صيف شبابنا" مبادرة وزارة الشباب، بمركز شباب إبشان بمشاركة 70 شابا وفتاة، انطلاقاً من أهمية دور الشباب في بناء الدولة المصرية وتبني وزارة الشباب والرياضة ضمن مؤسسات الدولة لملف تمكين الشباب وتأهيله للقيادة.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ورشة العمل تركزت حول نقاط رئيسية أهمها : تعريف مفهوم تمكين الشباب و مجالاته بداية من التمكين السياسي و حقوق المشاركة السياسية، التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، التمكين الاجتماعي، التعليم والتدريب والرعاية الاجتماعية للشباب، كما ناقش الشباب النجاحات التي حققتها مؤتمرات الشباب التي أفرزت كوادر شبابية ومقترحات كان أهمها تدشين الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسى الذى قدم للمجتمع القيادات الشبابية وتولى بعض من خريجي البرنامج للمناصب القيادية.