عميد زراعة كفر الشيخ: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الصيفى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور يحي زكريا عيد عميد كلية الزراعة بكفرالشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بالكلية للعام الجامعي 22/23م ، رافقه خلالها الدكتور، أحمد مصطفى عبدالله مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور سالم حمدين حسن مدير وحدة القياس والتقويم والاختبارات الالكترونية بالكلية، والمهندسة أسماء الصاوي مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بالكلية.

وأشاد عميد كلية الزراعة بالتزام وجدية الطلاب فى أداء الإمتحانات مقدما الشكر لمسئولى الامتحانات لتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بعيدا عن التوتر كما قدم الشكر لأعضاء الكنترول ، ومراقبي وملاحظي اللجان أساتذة المقررات الدراسية المختلفة، لتوفير الدعم الكامل للطلاب، وإعطائهم كافة حقوقهم ، دون الإخلال بنظام الامتحانات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي ، وكيل الكلية للدراسات العليا، ونائب مشرف عام الإمتحانات.