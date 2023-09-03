مرافق الأقصر تضبط وتحرر 74 محضرا ومخالفة فى حملات على 7 مناطق بوسط المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر ، حملة مكبرة استهدفت عدد من المناطق نجحت فى ضبط وتحرير 74 محضر ومخالفة متنوعة فى 7 مناطق بوسط المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وتعليمات مدير أمن الأقصر بضبط كل ما يخل بالأمن العام، ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الإنضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

ونجحت جهود تلك الحملة التي انطلقت في مناطق موقف أرمنت، وموقف الأقاليم، وشرق السكة الحديد، وسوق الصنايع، ومنطقة أبو الجود، ومعدية الأهالي، ومحيط معبد الكرنك، فى تحرير 17 محضر إشغال طريق، و4 محاضر باعة جائلين، و6 محاضر نظافة عامة، و13 محضر مضبوطات متنوعة، وضبط 2 ميكروفون تسبب إزعاج للمواطنين، و32 محضر إزالات إدارية، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكان قد قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية نجحت فى ضبط 22 محضر ومخالفة للمخابز ومحلات أدخنة بأرمنت، ووقف التصرف في 17 شيكارة دقيق بلدى، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات لضبط المخالفات فى الأسواق والمحلات وبائعى الأدخنة والمخابز المختلفة.

ومن جانبه يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه قامت إدارة تموين أرمنت بحملة أسفرت عن ضبط عدد 4 مخالفات سجائر بدون فواتير بإجمالي 65 قاروصة مختلفة الأنواع، وضبط عدد 2 جوال دقيق بلدي مخابز داخل أجولة ذات اللون الأبيض لدي مطحن غلال، وضبط عدد 4 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.