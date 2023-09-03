محافظ قنا يفتتح سينما الأطفال بمكتبة قنا العامة

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، نشاط سينما الأطفال بقاعة السيمنار بمكتبة مصر العامة بقنا، وهو أحد أهم الأنشطة الثقافية داخل المكتبة، ويهدف إلى تنمية مهارات الطفل من خلال تقديم عروض لأفلام الكرتون والأفلام الوثائقية والتاريخية والاجتماعية.

و قال الداودي، إن سينما الطفل تعمل يومي الأحد والخميس من كل أسبوع بداية من الساعة 7 مساء، وبسعر رمزي 5 جنيهات، وتستهدف الأطفال من سن 3 إلى18 عاماً، كما سيتم تقسيم الفئات العمرية وفق الأفلام المعروضة، مع توفير مترجمي لغة الإشارة لمساعدة الأطفال ذوى الهمم من "الصم وضعاف السمع"، لافتا أن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن نشاط سينما الاطفال، تتضمن العديد من المعارف الاجتماعية والتاريخية التى تهدف إلى تنمية السلوك الإيجابى لدى الأطفال، خاصة وأن نشاط سينما الكرتون يتميز بجاذبيته وتأثيره الكبير على الطفل فى المراحل العمرية المبكرة.

والتقى الداودى، بعدد من أولياء أمور الأطفال واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير المكتبة، ووعدهم بزيادة عدد الأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية والرياضية المثيرة التى تهدف الى استقطاب الاطفال ليصبحوا رواد دائمين للمكتبة لتعزيز ميولهم القرائية، مؤكدا أن مكتبة مصر العامة بقنا، تمثل صرح ثقافي كبير، يتيح للباحثين سرعة الحصول على الكتب مما يساعد علي نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030 والتي تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.

يذكر أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالي مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق ، تضم "مكتبة رقمية، نادى لتكنولوجيا المعلومات، برامج تدريبية للكوادر الفنية، قاعات حاسب آلى، قاعات قراءة، قاعات تدريب، مزودة بنظام إنترنت " واي فاي "، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه، وتشمل المكتبة على 14 ألف كتاب في مختلف العلوم الدينية والتطبيقية.