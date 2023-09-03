محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة الصحة والسكان الجديد

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا ، الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة الجديد، لتهنئته بتوليه منصبه داخل محافظة قنا، متمنيا له التوفيق والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الصحية والمستشفيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، ضرورة أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، للاستمرار في تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى، مع ضرورة ارسال تقارير يومية بانتظام سير العمل بالمنظومة الطبية داخل المحافظة.

وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، إنه سيتم وضع خطة عمل للارتقاء بمستوي الاطباء بقطاع الصحة بالمحافظة، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمرضي، وذلك من خلال تنفيذ الندوات الإرشادية والدورات لاطلاعهم على كافة السبل الصحية في استقبال المرضي ، للوصول إلى أعلي مستوي من الخدمات الطبية.