اليوم السابع
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الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:33 م
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محافظ جنوب سيناء يلتقى سفير تايلاند لبحث سبل تطوير العلاقات

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:23 م
محافظ جنوب سيناء يلتقى سفير تايلاند لبحث سبل تطوير العلاقات جانب من اللقاء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ، مساء اليوم ، السفير "بوتابورن إيوتوكسان" ، سفير تايلاند لدي جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش زيارة السفير لمدينة شرم الشيخ.
 
وفي مستهل اللقاء، أكد المحافظ على عمق العلاقات بين مصر وتايلاند على مدار التاريخ، كما رحب محافظ جنوب سيناء بالسفير التايلاندي والوفد المرافق له ، واستعرض معه سبل تطوير العلاقات بين شرم الشيخ وتايلاند في عدة مجالات مختلفة ، ثقافية ورياضية وسياحية.
 
وأكد محافظ جنوب سيناء أن ذلك من اجل الإرتقاء بالعلاقات و تبادل الخبرات في تلك المجالات ، ووضع مدينة شرم الشيخ على الخريطة السياحية لمواطني تايلاند ،و دعاهم المحافظ للاستمتاع بالطقس الرائع والمناخ البديع المعتدل والمقاصد السياحية المتميزة ومناطق الغطس الفريدة.
 
من جانبه أثنى السفير على حفاوة الاستقبال واعدا بالعمل الجاد لدعم التواصل والتعاون مع محافظة جنوب سيناء.
 
 

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