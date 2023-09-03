محافظ الدقهلية يفتتح المعرض الرئيسى "أهلا مدارس" بالمنصورة بخصومات 40%.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد المعرض الرئيسى " أهلا مدارس " بالمنصورة بحديقة الأسرة أمام ديوان حى شرق، والذى يشارك فى تنظيمه الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة ومديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز شباب الخريجين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرةو المجلس القومى للمرأة بالدقهلية.

وأشار "مختار" أن المعرض يستهدف توفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة تخفيفا للعبئ عن كاهل المواطنين ويستمر حتى نهاية سبتمبر الجارى،لافتا إلى أنه يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح من 30 % إلى 40 % للأسر الأولى بالرعاية، هذا ويضم المعرض الادوات المدرسية والادوات المكتبية وملابس المدارس والأحذية وايضا السلع الغذائية، كما يضم المعرض جناحا "لمنصة أيادى مصر" للمشغولات اليدوية والتراثية لمحافظة الدقهلية وعرض السلع للمواطنين ولتعميق الانتماء لدى المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية اجنحة المعرض التى ضمت 16 باكية لكافة الادوات والمستلزمات المدرسية واشاد "مختار" بالمعروضات ووجه الشكر للشركات المشاركة والعارضين.

وفى ذات السياق وتزامنا مع افتتاح المعرض الرئيس بالمنصورة قال "مختار" إنه تزامنا مع افتتاح المعرض بالمنصورة يتم افتتاح معارض مماثلة بجميع مراكز ومدن واحياء المحافظة بعدد مركز لتعميم الجهود الهادفة لتخفيف العب عن مواطنى الدقهلية بمشاركة كافة الأجهزة والمجتمع المدنى، وأكد "مختار" اننا نعمل جميعاً فى الجهاز التنفيذى وكافة الجهات لتوفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين على مستوى المحافظة.

وثمن "مختار " جهود كافة الجهات المشاركة بالمعرض والاستجابة الفورية لتنظيم المعرض عملا على راحة المواطنين من خلال سرعة تجهيز المعرض لتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة، هذا وقد أشار " مختار " إلى أننا نعمل جميعاً فى الجهاز التنفيذى بالمحافظة بالمشاركة مع كافة الجهات لتوفير الخدمات فى القطاعات الخدمية المختلفة والعمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين.

وفى ذات السياق كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء وجدى الجروانى السكرتير العام المساعد لافتتاح عددا من معارض اهلا مدارس التى تم اقامتها بمراكز ومدن المحافظة تخفيفا للعبئ عن مواطنى المحافظة.