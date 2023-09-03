انطلاق معرض "أهلا بالمدارس" بمركز شباب طوسون بالمنتزه ثان فى الإسكندرية

نظم حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، معرض "أهلا بالمدارس" بمركز شباب طوسون، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بالعمل على إقامة القوافل والمعارض دعما للخدمات المقدمة للمواطنين، بعروس البحر المتوسط.

وأعلن حى المنتزه ثان، عن افتتاح معرض أهلا بالمدارس، تحت رعاية الدكتورة رباب مدنى رئيس حى ثان المنتزه، ومنطقة المنتزه الطبية، حيث أقيم المعرض بحضور مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحى. ومشرفة نوادى المرأة بالمنتزه، ورئيس مجلس إدارة المركز، ووحدة تكافؤ الفرص بالحى، ومسؤول اعلام منطقة المنتزه الطبية، ومشرفة الرائدات.

ويقام المعرض بالتعاون والتنسيق بين مركز معلومات التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص بالحى ومنطقة المنتزه الطبية، فى سلسلة من المعارض تام حتى قبيل المدارس ومشاركة أعداد كبيرة من العارضين.

وعلى صعيد آخر، دفعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى ثان المنتزه بحملة مكثفة، لرفع كافة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدى بكل حزم لسرقة التيار الكهربائى، ومتابعة منظومة النظافة بطريق الكورنيش.

و جاءت الحملة بمشاركة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ومديرى وممثلى إدارات المتابعة الميدانية وأشغال الطريق والإيرادات، والكهرباء والشؤون الإدارية بالحى.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 75 حالة إشغال متنوعة، وإزالة الحواجز، بنطاق الحملة بطريق الكورنيش، وايضا بخط سيرها بشوارع ملك حفنى قبلى وبحرى، ومحمد عوض الله، وايضا ميدان المندرة الكوبرى، وتستمر الحملات على مدار اليوم لردع أى تعديات من المحال والمقاهى المخالفة، وتجاوزات الباعة الجائلين.