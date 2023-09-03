محافظ الدقهلية: الانتهاء من تجهيز معارض "أهلا مدارس" استعدادا لافتتاحها

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه تم تجهيز معارض "أهلا مدارس" بمختلف مراكز ومدن المحافظة لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وذلك من خلال التنسيق مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية.

وأشار إلى استمرار المعارض حتى بدأ الدراسة ليستفيد منه جميع أولياء الأمور، وسوف تشمل المعارض الزي المدرسي بجانب المستلزمات المدرسية، يذكر بأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أصدرت قرار 222 باعتماد وتجديد 117 مؤسسة تعليمية بالدقهلية.

وأوضح ناصر شعبان وكيل الوزارة، أن الاعتماد شمل مراحل التعليم المختلفة "رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية عام وفنى"، لافتا إلى أن اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التى حققها تعليم الدقهلية على مدار العام الدراسى فى مجال الجودة والاعتماد.