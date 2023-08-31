محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة وملعب مركز شباب دماص ومدرسة للغات بميت غمر

الدقهلية شريف الديب

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس، مركز ومدينة ميت غمر، وافتتح خلالها عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون جنيه، حيث افتتح حمام السباحة وملعب مركز شباب دماص بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، كما افتتاح مدرسة ميت غمر الرسمية للغات بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه على مساحة 3000 متر مربع، والتي تضم 28 فصلا، بالإضافة إلى تفقد مستشفى الكلى والمسالك البوليه بميت غمر، وتعتبر أكبر مراكز الكلي بالدقهليه حيث تضم عمليات جراحية وجهاز لتفتيت الحصوات وهو الوحيد من نوعه في مستشفيات الصحة بالدقهلية و 75 ماكينة غسيل كلوي، وتخدم أكثر من 300 مريض يومياً، والتقي المرضي للتأكد من تقديم الخدمات الصحية لهم واستمع إلى مطالبهم.

وأشار "المحافظ "، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له في كافة القطاعات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخري التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين، وقال إن ما نشاهده كل يوم من افتتاح لمشروعات خدمية متنوعة في كافة القطاعات لما تشهده الدقهلية من قبل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه "المحافظ " لوكيل وزارة الصحه بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي بالمجان وعدم تحميل المرضى أي أعباء مالية ، وتقديم الرعاية الصحية لهم علي اكمل وجه.

كما وجه "مختار" لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب للانشطه الرياضية.