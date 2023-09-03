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محافظة أسوان تعلن إصلاح كسر مفاجئ فى أحد خطوط الغاز

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:37 ص
محافظة أسوان تعلن إصلاح كسر مفاجئ فى أحد خطوط الغاز اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت محافظة أسوان، انتهاء أعمال إصلاح كسر مفاجئ بأحد خطوط الغاز الطبيعى وسط مدينة أسوان، والذى وقع مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، دون حدوث أى اختناقات أو إصابات، فيما تسبب الكسر فى حالة من الزعر والهلع بين المواطنين، خاصة مع شعور الأهالى بتسريب رائحة الغاز إلى المناطق القريبة.
 
وكانت محافظة أسوان أعلنت عبر صفحتها الرئيسية على الفيس بوك، حدوث عطل مفاجئ فى خط الغاز الطبيعى الرئيسى، وسط مدينة أسوان.
 
وحذرت شركة الغاز الطبيعى بمحافظة أسوان خلال البيان الصادر، بعدم إستعمال أجهزة السخانات والبوتاجاز التى تعمل بالغاز الطبيعى فى المنازل أو المخابز أو أى أنشطة أخرى خلال 4 ساعات، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة الوضع لطبيعته، وذلك فى المناطق التالية، "أطلس وصولا للمدخل الشمالى، والجوزيرة وشرق البندر ومحيط عمارة الأسيوطى وكسر الحجر والحصايا والنفق والمحمودية وطريق السادات والعقاد وإمتداد العقاد والرضوانية وعزبة العسكر والكرور وكافة المناطق المحيطة" حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
 
 

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