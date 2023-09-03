محافظة أسوان تعلن إصلاح كسر مفاجئ فى أحد خطوط الغاز

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلنت محافظة أسوان، انتهاء أعمال إصلاح كسر مفاجئ بأحد خطوط الغاز الطبيعى وسط مدينة أسوان، والذى وقع مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، دون حدوث أى اختناقات أو إصابات، فيما تسبب الكسر فى حالة من الزعر والهلع بين المواطنين، خاصة مع شعور الأهالى بتسريب رائحة الغاز إلى المناطق القريبة.

وكانت محافظة أسوان أعلنت عبر صفحتها الرئيسية على الفيس بوك، حدوث عطل مفاجئ فى خط الغاز الطبيعى الرئيسى، وسط مدينة أسوان.