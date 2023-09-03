مجلس جامعة بورسعيد يوافق على تقديم 10 منح للطلاب الوافدين فى الدراسات العليا

بورسعيد - محمد عزام

وافق مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن ابراهيم على توفير 10 منح للطلاب الوافدين في الدراسات العليا، يأتي ذلك من خلال المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGY-AID التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي وذلك لدعم الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم بناء العلم والمعرفة في كافة البلدان وخاصة البلدان الشقيقة.

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، على حرص جامعة بورسعيد على المشاركة في المبادرة اتساقاً مع رؤية ونهج وزارة التعليم العالي والبحث العلميِ، بالإضافة الى تهيئة البيئة للطلاب الوافدين من الدعم والرعاية واشراكهم خلال فترة دراستهم في جميع الأنشطة وربطهم بريادة الأعمال.

وأشار إلى أن جامعة بورسعيد قد اتخذت كافة الإجراءات العام الماضي لتخفيض المصروفات للطلاب الوافدين في الجامعة بنسبة 35%.

وأوضحت الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المنح التي سيتم توفيرها يمكن تخصيصها في أي من برامج الدراسات العليا بالجامعة والتي تزيد عن أربعمائة برنامج تشمل جميع التخصصات الطبية والصيدلية والهندسية والتكنولوجية والإنسانية والفنون والآداب، وذلك سعيا من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الى زيادة العلاقات الدولية ورفع النشر الدولي.