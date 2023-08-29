عادل الغضبان: جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة للتعليم الجامعى

بورسعيد محمد فرج

أكد المحافظ اللواء عادل الغضبان، أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة، وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة، آخر مستجدات الأعمال فى كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بجامعة بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية، وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، مشيرا خلال كلمته إلى حرصه علي التواصل مع مجلس جامعة بورسعيد شركاء النجاح.

ومن جانبهم، أشاد مجلس جامعة بورسعيد بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت فى وقت قياسي، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات، كما وجهو الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد وحرصه المستمر على المشاركة في فعاليات مجلس جامعة بورسعيد.