مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لكشف غموض حادث مقتل زوج وزوجته بقرية بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية الشعراوي التابعة لقرية منية المرشد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، جريمة بشعه، لقتل زوج وزوجته في ظروف غامضة، وتكثف إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، كشف حقيقة الجريمة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، عن تلقيهم بلاغا يفيد بمقتل زوج وزوجته في منزلهما بقرية الشعراوي، وتبين أن الزوج " أحمد سليم متولى سيد أحمد، 24 سنة، وزوجته نوال عبد المنعم عبدالرازق، 21 سنة.

وانتقل إلى منزل المجني عليهما عدد من قيادات مديرية الأمن، لمعاينة مسرح الجريمة، وتبين أن الزوج والزوجة ملقيان على الأرض، غارقين في دمائهما، بغرفة نومهما، ولم يتبين حتى الآن سبب الجريمة ومن اقترفها، وسنوافيكم بكافة التفاصيل.