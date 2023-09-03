فرقة أسوان تشارك فى افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى بدورته الـ23.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية فى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ 23 ، وقدمت الفرقة بقيادة الفنان شعبان حسين، سلسلة من العروض الفنية والفلكلورية والتابلوهات الغنائية الراقصة التى تعكس أصالة التراث الأسوانى والنوبى، وأشاد الحضور بهذه العروض الرائعة والفقرات المتنوعة التى تم تقديمها بشكل راقى.

يشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولى يشارك فيه 9 فرق للفنون الشعبية المصرية التابعة لقصور الثقافة بقيادة عمرو البسيونى رئيس الهيئة وهى "العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوى، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

وتشارك بالمهرجان أيضاً 6 فرق أجنبية من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا، وكذا فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفرقة القلوب البيضاء لذوى القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.