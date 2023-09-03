انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ 23.. اليوم

الإسماعيلية – السيد فلاح

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية ، الافتتاح الرسمي للدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بمشاركة 10 فرق تمثل محافظات مصر، وذلك خلال الفترة من 3 إلي 8 سبتمبر المقبل.

وينطلق الافتتاح الرسمي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مساء اليوم الأحد، على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ومحافظ الإسماعيلية ونائبه وقيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية بالإسماعيلية، وبحضور أهالي المحافظة، حيث يحظى المهرجان بشعبية كبيرة لدى مواطني "عروس القنال".

وبدأت مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، فعالياته في تمام الساعة السادسة من مساء أمس السبت، بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، بديفيله فنى شارك فيه جميع فرق المهرجان "الأجنبية والمصرية" حيث بدأت الفرق في تقديم عروضها بانطلاق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

واستعرضت الفرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها من خلال ديفيليه بجانب مشاركة فرق الهيئة وهى ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- الإسماعيلية" للفنون الشعبية، بطابور استعراض، وتم تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

وفى يوم 8 سبتمبر المقبل يختتم المهرجان فعالياته بحفل يقام على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث يتم تكريم الفرق الدولية المشاركة وعدد من رموز الفنون الشعبية المصرية.

ويشارك في حفل الافتتاح والختام فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، بالإضافة للعروض اليومية حيث أنه سيتم إتاحة الفرصة هذا العام لتقديم عروض متميزة لفرقة رضا وفقرات فنية كاملة كانت تعرض على مسرح البالون بالقاهرة؛ وذلك من أجل نقل تراث الفلكلور الشعبي المصري القديم لأهالي محافظة الإسماعيلية ولعشاق هذا المهرجان الدولي.

ويشارك في فعاليات المهرجان 10 فرق من محافظات جمهورية مصر العربية وهم "ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- فرقة من مديرية الشباب والرياضة- وفرقتين من الإسماعيلية"، بالإضافة إلي 6 فرق عربية وأجنبية وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين.