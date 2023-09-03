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عميد زراعة كفر الشيخ: نحرص على ربط العملية التعليمية بسوق العمل

الأحد، 03 سبتمبر 2023 05:00 ص
عميد زراعة كفر الشيخ: نحرص على ربط العملية التعليمية بسوق العمل الدكتور يحيى عيد عميد زراعة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور يحيى زكريا عيد، عميد كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، أن الكلية تحرص على النهوض بالعملية التعليمية وربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، من خلال زيارات متعددة سواء لمركز البحوث الزراعية بسخا، والعديد من الشركات المتخصصة، ومطاحن كفر الشيخ، ومراكز الإرشاد، والإدارات الزراعية، والتواجد بالحقول بين المزارعين، وقوافل بالقرى، لتبادل الخبرات، بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوق، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وأضاف عميد كلية الزراعة، من بين الزيارات التي نظمتها الكلية للطلاب لشركات متخصصة في زراعة الأنسجة والخلايا النباتية، للتعرف علي مراحل زراعة الأنسجة وإنتاج الشتلات، ومعرفة كل ما هو جديد عن نباتات الزينة المتنوعة الناتجة من زراعة الأنسجة.

وأكد عميد زراعة كفر الشيخ، كما تنظم الكلية قوافل إرشادية للعديد من قرى محافظة كفر الشيخ، استمراراً لتنفيذ خطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وتفعيلاً لدور الكلية والجامعة في رصد ومعالجة القضايا المجتمعية، ومساندة القطاع الزراعي لتفعيل دوره في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار مبادرة حياة كريمة، ورؤية مصر 2030 وتحت الدكتور عبدالرزاق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

وأضاف  نحرص على كيفية تحسين الإنتاج الزراعي للمحاصيل الصيفية كما و نوعا في ظل التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاجية المحاصيل، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية مع المحافظة على خصوبة التربة وتقليل التلوث، إضافة لمكافحة الحشرات والأمراض التي قد تتعرض لها المحاصيل خلال هذه الفترة من حياة النبات وسبل مكافحتها.

 


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