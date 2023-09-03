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عصام شيحة: تقرير حقوق الإنسان لم يترك أى شيء وأقر بالتحسينات فى الملف

الأحد، 03 سبتمبر 2023 07:35 م
عصام شيحة: تقرير حقوق الإنسان لم يترك أى شيء وأقر بالتحسينات فى الملف عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الانسان
كتب محمد شعلان

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أكد عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنه تقرير في غاية الأهمية لأنه يرصد حالة جهود حقوق الإنسان في مصر ما لها وما عليها، مفيدا بأن التقرير يتضمن الفترة من 2020 إلى 2023.
 
وأضاف عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن تقرير حقوق الإنسان، أشار إلى الضمانات الدستورية والتشريعية لحفظ حقوق الانسان في مصر وعمل تقسيمات غاية في الأهمية للحق في الحماية من التعذيب والحق في الحياة والحق في تكوين الجمعيات والتقاضي والمحاكمة العدالة والمشاركة السياسية والحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.
 
وتابع: "تقرير حقوق الإنسان لم يترك صغيرة إلا وأشار إليها وتحدث عن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والتحسينات التي دخلت على حالة ملف حقوق الانسان في مصر"، لافتا إلى أن التقرير ركز على معاملة السجناء والتغير في الفلسفة العقابية من جانب السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل.
 

عصام شيحة

حقوق الانسان

مجلس حقوق الانسان

مراكز حقوق الانسان

ملف حقوق الانسان



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