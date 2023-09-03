طقس مطروح اليوم..تراجع نسب الرطوبة والحرارة 30 درجة وأجواء معتدلة على الشواطئ

مطروح - حسن مشالي

أصبح الطقس أكثر اعتدالاً على محافظة مطروح الساحل الشمالى، اليوم الأحد، بعد انخفاض الحرارة، والتى سجلت الصغرى 22 درجة مئوية والعظمى 30 درجة مئوية، وتراجع نسبة الرطوبة فى الجو، كما تساهم الأجواء الشاطئية ونسمات الهواء فى تخفيف الإحساس بالحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة أكثر على المناطق الساحلية والشواطئ.

ويكون الطقس أكثر إعتدالا ورطباً ليلا على كافة الأنحاء، ويزيد الشعور بالطقس الحار الرطب نهاراً، على المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلى، واعتدال الطقس على شواطئ البحر، ذات الأجواء المصيفة اللطيفة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتشهد الفترة الحالية، إقبال المواطنين بأعداد كبيرة من مختلف المحافظات، هرباً من الحر وللاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف فى أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب فى المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالى.

ويتوافد المصطافون على مختلف الشواطئ وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، فى ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، فى ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحى.

وتتنافس شواطئ مطروح، فى جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك فى الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذى يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذى يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.