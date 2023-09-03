طقس بورسعيد اليوم.. حار نهارا معتدل ليلا والحرارة العظمى تسجل 31 درجة

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد ، اليوم الأحد، طقس حار نهارا ومعتدل ليلا وأيضا بالقرب من مناطق الظل، وكذلك على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتسجل درجة الحرارة 31 درجة مئوية والرطوبة 67%.

ويمارس الصيادون حرفتهم في مياه البحر الأبيض المتوسط في محافظة بورسعيد وعلى طول ساحل الشاطئ، كما تستمر حركة الملاحة في العمل بشكل طبيعي داخل مجرى قناة السويس الملاحي.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم حار نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم ( فى الظل ) على مناطق الجمهورية: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 33 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31 درجة مئوية، جنوب سيناء 38 درجة مئوية، شمال الصعيد 35 درجة مئوية، جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.