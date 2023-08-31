طقس بورسعيد اليوم.. يوم حار فى شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد ، اليوم الخميس، طقسا حارا فى شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك فى آخر أيام شهر أغسطس.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع آخر يوم فى شهر أغسطس، تشهد محافظات الجمهورية طقسا شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، وارتفاع نسب الرطوبة مع سيطرة لمنخفض الهند الموسمي على أغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة.

يأتى ذلك وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، بارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة بدأ أمس الأربعاء ويستمر اليوم الخميس، على أن تتحسن الأجواء وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها مرة أخرى من يوم السبت المقبل.