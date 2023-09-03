اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 09:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ضياء رشوان: الحوار الوطني "بلغ الرشد".. والإصلاح السياسي بوابة حرية الرأي

الأحد، 03 سبتمبر 2023 08:38 م
ضياء رشوان: الحوار الوطني "بلغ الرشد".. والإصلاح السياسي بوابة حرية الرأي الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب محسن البديوي – أمل غريب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن أكثر من 50 صحفيا من المحبوسين في قضايا الرأي والنشر، مشددًا على أن الإصلاح السياسي لابد أن يمر من بوابة حرية الآراء والتعبير، وهو ما حرصنا عليه منذ بداية الحوار الوطني، سواء في الجلسات العلنية أو الخاصة.
 
وقال ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة حرية الرأي والتعبير ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن مناقشات المحور السياسي للحوار الوطنى، إن قرار الإفراج كان يشمل 32 صحفيا نقابيا و18 صحفيا غير نقابي.
 
وشدد على أن جلسات الحوار الوطني رغم تعارض الآراء واختلافها لم تشهد تجاوزًا من طرف ضد طرف آخر، وهو الأمر الذي يؤكد أننا بلغنا الرشد.
 
وواصل: "لدينا استحقاق مهم للغاية نحو التطور الدستوري في هذا البلد مطلع العام القادم، وهو يكمل ما بدأه الحوار الوطني من حريات.. وأرى أن كل من لم يشترك في الحوار الوطني لأي سبب، أن ينتقد الحوار الوطني لأنها عملية ناجحة بحرية المناقشات داخله، فالحوار الوطني جرى كما تجرى اللقاءات والنقاشات الحرة .. لقد بلغنا الرشد".

الحوار الوطنى

الرئيس عبدالفتاح السيسى

المنسق العام للحوار الوطنى

ضياء رشوان

المحور السياسى

النظام الانتخابى

الحوار الوطني



الموضوعات المتعلقة

الحوار الوطني.. حزب مصر أكتوبر يطالب باستحداث مفوضية شؤون الأحزاب

الأحد، 03 سبتمبر 2023 08:31 م

حزب الشعب الديمقراطى: لم نشهد حراكا حقيقيا للأحزاب إلا فى الحوار الوطنى

الأحد، 03 سبتمبر 2023 07:32 م

إكسترا نيوز تسلط الضوء على جلسات الحوار الوطنى.. جمال الكشكى: فتح الباب لضخ مزيد من الحيوية بجسد الأحزاب.. طلعت عبد القوى: نريد تفعيل دور الأحزاب.. الشعب الديمقراطي: لم نشهد حراكا حقيقيا للأحزاب إلا فى الحوار

الأحد، 03 سبتمبر 2023 07:27 م

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى لـ إكسترا نيوز: نريد تفعيل دور الأحزاب السياسية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 06:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة