اليوم السابع
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صعق كهربائي وراء مصرع عامل داخل مزرعة بالشيخ زايد

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:15 ص
صعق كهربائي وراء مصرع عامل داخل مزرعة بالشيخ زايد سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب عامل بصعق كهربائي في مدينة الشيخ زايد، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أصيب بصعق كهرباء داخل مزرعة بالشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن الضحية أثناء عمله بالمزرعة أصيب بصعق كهرباء أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

مصرع عامل

صعق كهرباء

الشيخ زايد

أمن الجيزة



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