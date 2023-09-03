"صحة كفر الشيخ" تناقش الوضع الصحي بالمستشفيات والخطط المستقبلية لرفع الأداء

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقشت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، الوضع الصحى فى المستشفيات، من حيث توافر التجهيزات والكوادر البشرية اللازمة، سواء من ألفريق الطبى أو الفرق المساعدة، كما ناقشت الإنجازات التى تم تحقيقها فى ألفترة الماضية، والخطط المستقبلية لرفع مستوى الأداء فى المستشفيات وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وكيل الوزارة، حضره مديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على مستوى المحافظة، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد عمر، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد عباس، مدير الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمود العطار، مدير إدارة الحميات.

أكدت وكيل الوزارة، أن الاجتماع جاء فى إطار متابعة مستجدات الوضع الصحي، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه ألفريق الصحي، بهدف الوصول إلى المستوى المرجو للخدمات الصحية داخل محافظة كفر الشيخ.

كما نظمت إدارة التدريب بالتعأون مع نقابة الصيادلة بكفر الشيخ دورة تدريبية للصيادلة حديثى التعيين بوزارة الصحة، شملت الدورة التدريبية الصيادلة الجدد الذين تم تعيينهم فى وحدات ومستشفيات مديرية الشئون الصحية، وتركزت موضوعات الدورة فى التدريب على المهام الإدارية ومهام الصيدلى داخل المنشأة الصحية.

حاضر فى الدورة كل من الدكتورة منال شريف، مدير مراقبة العهد، والدكتورة إيمان ظريف، مدير التفتيش الصيدلي، والدكتور أحمد زايد، مدير المخازن، ووائل محمد، مدير الوحدة الحسابية.