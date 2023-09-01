صحة كفر الشيخ: مستشفى الجلدية تقدم ما يقرب من 4800 خدمة خلال أسبوع

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بأن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت خلال الأسبوع الماضي بتوقيع الكشف الطبي على 4288 مواطنا، كما قامت بتوقيع الكشف الاقتصادي على عدد 200 مريض.

وأشارت إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 15 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، كما قام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 82 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز و تحليل هيموجلوبين، وتم دخول حالتين من حالات دخول اليوم الواحد، وأنه تم صرف علاج شهري لعدد 56 مريض متردد للجذام، وتم الغيار على 8 حالات، كما أوضحت سيادتها أنه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج،وقام قسم الأشعة بالمستشفى بعمل 138 حالة بجلسات الناروباند، مؤكدة على استمرار المستشفى في تقديم خدماتها للمواطنين، مع استمرار التطوير والتحديث للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.