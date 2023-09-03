سوبر فوود.. فواكه وخضراوات هتقوى مناعتك وصحتك

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ولكن بعض هذه الخضراوات والفواكه يطلق عليه "سوبرفوود"، وهى الأعلى فى الفوائد وتقوية المناعة وحمايتك مع الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع insider فهى:

البنجر الأحمر يقال بأن البنجر الأحمر يجعل الضعفاء أقوياء، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

الكرنب يعرف الكرنب باحتوائه على نسبة عالية من الحديد والبروتين كـ "اللحم"، ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي بالإضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

الكرز

سواء كان حامضًا أم حلوًا يعتبر من أهم الفواكه، يمكن أن يساعد في منع تلف العضلات وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويقوي الجهاز المناعي ويحسن وظائف الدماغ، وقد بينت دراسات أنه يحتوي على الميلاتونين أيضًا، وهو هرمون ينظم دورة النوم والاستيقاظ، ولهذا يعتبر جيدًا لعلاج الأرق.

التفاح

يعتبر من أهم الفواكه ويعد وجبة خفيفة قليلة السعرات الحرارية للتناول بين الوجبات، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تفيد الدماغ، والقلب والبشرة والعظام. يقلل التفاح أيضًا من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

بذور القرع بذور القرع هي مصدر ممتاز للبروتين، والأحماض الدهنية أوميغا 3 الأساسية والألياف، و تحتوي أيضاً على تركيز عالي من المعادن مثل المغنيسيوم والزنك.