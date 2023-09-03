الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:24 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت ــ هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. اللائحة التنفيذية قانون مكافحة غسل الأموال مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أغسطس الماضى السبت، 02 سبتمبر 2023 12:35 م رئيس الوزراء يستعرض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية الخميس، 31 أغسطس 2023 05:39 م رئيس الوزراء يتفقد عددا من المواقع الأثرية بعد انتهاء ترميمها وصيانتها الخميس، 31 أغسطس 2023 04:51 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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