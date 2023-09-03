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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:24 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
 
 
 

 


اللائحة التنفيذية

قانون مكافحة غسل الأموال

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى



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