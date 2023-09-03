اليوم السابع
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رئيس الحكومة العراقية يأمر بتشكيل لجنة تحقيق فى ملابسات أحداث الشغب فى كركوك

الأحد، 03 سبتمبر 2023 02:00 ص
رئيس الحكومة العراقية يأمر بتشكيل لجنة تحقيق فى ملابسات أحداث الشغب فى كركوك محمد شياع السودانى
أحمد علوى

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قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة العراقية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة مواطن وسقوط جرحى على خلفية أحداث يوم السبت في محافظة كركوك

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، في بيان: "القائد العام للقوات المسلحة السيّد محمد شياع السوداني، يوجّه أمراً بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة أحد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى على خلفية الأحداث التي وقعت اليوم السبت، في محافظة كركوك".

وأضاف البيان: "كما شدد سيادته على محاسبة المقصّرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وفي وقت سابق من السبت، وجّه السوداني مساء بفرض حظر التجول في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بشكل دقيق.

وشهدت محافظة كركوك صدامات إثر اعتداءات على فرق تطوعية تابعة لإقليم كردستان كانت تتوجه نحو الجنوب، حيث تم رشقها وضربها بالحجارة، حيث خلفت الصدامات قتلى وجرحى.

 


العراق

شياع السودانى

العنف فى العراق



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