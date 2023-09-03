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خلاف على مشروبات انتهى بجريمة قتل.. ما حدث على مقهى الغربية؟

الأحد، 03 سبتمبر 2023 12:00 ص
خلاف على مشروبات انتهى بجريمة قتل.. ما حدث على مقهى الغربية؟ حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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اعترفات تفصيلية أدلى بها المتهم بقتل سائق " توك توك" في محافظة الغربية، أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف بتنفيذ الجريمة، مؤكدا أنه صاحب مقهى وأن المجني عليه اختلف معه على قيمة المشروبات التي قدمها له، فنشبت مشاجرة بينهما، استخدم فيها المتهم سلاح أبيض "سكين" لطعن المجني عليه، ما أدى لوفاته على الفور.

قوات الأمن تلقت بلاغا من المستشفى بوصول جثة المجني عليه بعد إصابته بسلاح أبيض، على الفور انتقلت لمكان الحادثن وألقت القبض على المتهم بعد تفريغ كاميرات المراقبة والسماع لشهود العيان على الواقعة.

تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم، إلى حسن إنتهاء التحقيقات.

فيما نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

 

 

 


قتل

القتل العمد

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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