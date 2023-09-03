ختام مهرجان العلمين الجديدة بنجاح ساحق.. والمتحدة للخدمات الإعلامية تشكر أجهزة الدولة وشركاء النجاح

- وضع اسم المهرجان على خريطة الفعاليات العالمية ضمن توجهات الدولة المصرية

اختتمت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 اليوم السبت بمدينة بالعلمين الجديدة، وقد شهد المهرجان الذى أقيم فى الفترة من 13 يوليو وحتى 2 سبتمبر، العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، التي حققت نجاحا ساحقا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تضمنها المهرجان، وسجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحا كبيرا، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا، منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات.

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مهرجان العلمين الجديدة والذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان "العالم علمين" حقق نجاحا مبهرا على كافة المستويات، ووجهت الشكر لكافة اجهزة الدولة المعنية والمعاونة والتي قدمت كافة التسهيلات وسخرت إمكانياتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر، كما وجهت الشكر الى الحكومة ممثلة فى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة، كما شكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فريق العاملين ومجموعات العمل بالشركات التابعة لها على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية والتي ساهمت فى خروج مهرجان العلمين بالشكل اللائق، كما تضمن الشكر كافة رعاة المهرجان، الذين ساهموا فى إقامة هذا الحدث العالمي وهم : البنك الاهلي المصري، شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، شركة WE البريد المصري، شركة حديد عز، وشركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير فى اقامة الفعاليات الاستثنائية بمدينة العلمين الجديدة لأول مرة في مصر وهم:

Bee group، DS+، POD، Next ، Itous security ، Tazkarti، Arabia outdoors، Counsel masters، dino, highlights، وفندقى توليب وريجال هايتس وكافة القائمين على الفعاليات والأنشطة التي اقيمت على مدار اكثر من شهرونصف، وحققت حضورا جماهيريا ساحقا مما ساهم في وضع مهرجان العلمين الجديدة على خريطة الفعاليات العالمية، وروجت لمدينة العلمين الجديدة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تلك المدينة والتي ولدت عملاقة على ساحل البحر المتوسط وسجلت إنجازا جديدا، كانعكاس طبيعي لاهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية.

استهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما ساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

بدأ المهرجان بحدث رياضي ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة "تيك بول" بحضور بطلة العالم لتك بول ( ناتاليا جيتلر) ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي.

بالاضافة الى اكثر من 20 حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم تامر حسني، أحمد سعد، راغب علامة، نانسي عجرم، مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم، كارول سماحة، بهاء سلطان، إليسا، تامر عاشور، محمد منير، حميد الشاعري، أنغام، حكيم، مساراجباري، مسلم، رضا البحراوي، علي قنديل، محمد محسن، شارموفرز، محمد عدوية، محمود الليثي، كايروكي، النجم العالمي RUSSعمر كمال، الصواريخ، دبل زوكش، أبو واختتم النجم ويجز المهرجان بحفل كبير حمل شعار كامل العدد، بالإضافة إلى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان.

خلال المهرجان قدمت الفنانة إسعاد يونس إحدى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة" والذي استضافت من خلال إحدى فقراته الساحر كريس المصري الذي قدم فقرة ممتعة ومثيرة للألعاب التي تعتمد على الخدع وخفة اليد، والتي لاقت إعجاب الجمهور، كما أذيعت حلقة من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي.

كان من بين أهم الفعاليات التي شهدها مهرجان العلمين الجديدة، هى فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية والتي أقيمت بالتزامن مع الحفل الاول لجوائزSTARSCAPERS، وشهد المهرجان أيضا بطولة البادل، والجودو، والكرة الطائرة، بالاضافة الى حدث الموضة الضخم الذي تضمن العديد من الفعاليات، والتي كان من ابرزها عرض أزياء المصمم العالمي "مايكل سينكو"، اقيمت أيضا بطولة" تراياثلون"، وهي لعبة مكونة من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وقام اللاعبون فى هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو متر، ثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو متر، ثم بعدها الركض والجري لمسافة 10 كيلو متر، وذلك خلال ساعة و 50 دقيقة.