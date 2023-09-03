حبس شاب متهم بقتل زوجة شقيقه فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجة شقيقه داخل منزلها بدائرة قسم شرطة فاقوس.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول" سارة أ م " 27 سنة ربة منزل مقيمة نطاق قسم شرطة فاقوس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها وإذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتبين من التحريات وجود شبهة جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج المجنى عليها، وأنهى حياتها داخل منزلها، فيما تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.