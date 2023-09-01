مصرع شابين فى حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شابين مصرعهما، صباح اليوم الجمعة؛ إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية (موتوسيكل) بطريق بلبيس - الزقازيق، أمام قرية ميت ربيعة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول كلٍ من: يوسف أحمد أحمد محمد، 17 سنة، وإبراهيم أحمد إبراهيم العياط، 17 سنة، مقيمان فى قرية سندنهور بمركز بلبيس، جثتين هامدتين.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشابين التى أودت بحياتهما إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية (موتوسيكل) بطريق بلبيس - الزقازيق، أمام قرية ميت ربيعة بمركز بلبيس، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.