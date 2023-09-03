جامعة دمياط تعلن عن وظائف بالمركز الجامعى للتطوير المهنى.. تعرف عليها

دمياط معتز الشربيني

أعلنت جامعة دمياط ، للمنتسبين بالجامعة من الإداريين وشباب أعضاء هيئة التدريس والهـيئة المعاونة بالجامعة، عن عدد من الوظائف لبناء هيئة العاملين بالمركز الجامعي للتطوير المهني، لخدمة طلابها وخريجيها بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يهدف مركز التطوير المهني إلى تنمية مهارات طلاب الجامعة في تخطيط مسارهم المهني وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة، للالتحاق بسوق العمل المعاصر، هذا وسيقوم المركز بالتنسيق أيضا مع مجتمع الشركات والأعمال لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعليم التجريبي للطلاب، علاوة على فرص للتواصل المباشر والتعاون المشترك مع إدارة الجامعة سوف يلعب المركز أيضا دورا فعالا في الوصول إلى رواد الأعمال وبناء بينة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم وتحسن نتائجهم.

وبناء عليه، تعلن الجامعة عن عدد من الوظائف الخالية المطلوبة لبناء هيئة العاملين بمركز التطوير المهني وسوف يشارك كل العاملين ممن تم اختيارهم في برنامج شامل لبناء قدراتهم الوظيفية في مجالات تيسير أنشطة التطوير المهني، ودراسة سوق العمل، وتدريب المدربين والعمل مع ذوي الاعاقة والوصول إلى رواد الأعمال وسوف يشترك في الدورات مهنيون مؤهلون وخبرا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنظمة العمل الدولية وعدد من الهيئات والمؤسسات الأخري.

وعلى الراغبين والمستوفين للشروط التقدم بالوظائف الشاغرة بالمركز:

مدير المركز : المسؤول عن صياغة الرؤية والخطة الاستراتيجية للمركز، وقيادة عمليات التنمية المهنية للطلاب، وقيادة موظفي المركز، وبناء العلاقات والشراكات مع وحدات الجامعة ومجتمع الأعمال بالمحافظة.

مسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الاعمال : المسؤول عن التنسيق والإشراف اليومي على أنشطة توفير فرص عمل لطلاب الجامعة، وبناء حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والطلاب وتنظيم أحداث التوظيف بالجامعة.

أخصائي تطوير مهني: المسؤول عن تقديم الاستشارات المهنية للطلاب، وتخطيط وتنفيذ ورش العمل الخاصة بالتطوير المهني للطلاب وتيسير فرص التعلم التجريبي ونقد السير الذاتية ومحاكاة المقابلات الشخصية.

اخصائي بيانات ومعلومات: المسؤول عن نظم المعلومات الفنية والإدارية للمركز، ودعم موظفي المركز والطلاب فيما يتعلق بالتكنولوجياء وجمع وإدارة وتحليل البيانات المتعلقة بخدمات الطلاب.

شروط عامة

- الاهتمام بمساعدة الطلاب

- الرغبة في التعلم

- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة

- أن يكون المتقدم من الموظفين المثبتين بالجامعة أو من أعضاء هيئة التدريس

️و تقدم السيرة الذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية للجنه الاستلام ومقرها إدارة العلاقات العامة بقطاع مكتب رئيس الجامعة بالإدارة العامة الجديدة الدور الأخير إعتباراً من يوم الإثنين 4/9/2023 وحتى الخميس 14/9/2023 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر